Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ
Украина вышла из соглашения, которое определяет общие условия поставок товаров между странами Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.
Читайте такжеРоссия вновь продлила ограничения на транзит продукции из Украины в Казахстан и Киргизстан
"Сегодня, 30 января, правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратило для Украины действие соглашения "Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Как напомнили в министерстве, соответствующая соглашение 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.
"По оценке Минэкономразвития положения указанного Соглашения содержат устаревшее регулирование времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине. Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участниками СНГ", - подчеркивается в сообщении.
Согласно решению Кабинета министров, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке проинформирует Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.
Как сообщал УНИАН, 23 января Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).