Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Наша страна вышла из соглашения, которое определяет общие условия поставок товаров между странами СНГ.

Украина вышла из соглашения, которое определяет общие условия поставок товаров между странами Содружества Независимых Государств (СНГ), сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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"Сегодня, 30 января, правительство поддержало инициативу Минэкономразвития и прекратило для Украины действие соглашения "Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

Как напомнили в министерстве, соответствующая соглашение 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.

"По оценке Минэкономразвития положения указанного Соглашения содержат устаревшее регулирование времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине. Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономических соглашения между государствами-участниками СНГ", - подчеркивается в сообщении.

Согласно решению Кабинета министров, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке проинформирует Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.

Как сообщал УНИАН, 23 января Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений об экономическом сотрудничестве, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).