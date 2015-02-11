Казахстан окунулся в кризис: урезает бюджет, создает резерв, замораживает генпланы

11 февраля 2015 года по итогам расширенного заседания правительства президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев озвучил ряд ключевых поручений правительству, парламенту, госорганам и органам местной исполнительной власти, передает BNews.kz.

Основные из них:

- сократить расходы республиканского бюджета на 2015 год на 700 млрд тенге, или на 10%, без учета соцобязательств.

- принять меры по предоставлению дополнительной тенговой ликвидности и активизировать работу по дедолларизации

- дополнить программу «Нурлы жол» новыми антикризисными мерами

- правительство должно создать резерв для принятия срочных оперативных мер в объеме 250 млрд тенге (примерно 1,35 млрд долл.)

- в каждом регионе разработать программы содействия занятости

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- снизить темпы нового строительства, новых инициатив, но завершить все начатое строительство в социальной сфере

- сократить затраты на юбилейные мероприятия за счет бюджета, рассмотреть возможность сокращения расходов на крупные мероприятия

Кроме того, из-за российского демпинга Назарбаев заявил, что казахстанские товары необходимо направить на рынки большего спроса.

«Промышленные предприятия сейчас чувствуют эту конъюнктуру, российскую. И какой вывод делают? Во-первых, диверсифицировать, во-вторых, искать другие рынки. Надо учесть это, повернуть больше товаров туда, где мы можем продавать. Это на будущее хороший тренинг. Все должны задуматься сейчас. Это всех касается», - подчеркнул президент РК.

И еще один тезис:

Назарбаев считает, что казахстанцы должны сами оплачивать кефир и булочки своим детям-школьникам, передает zakon.kz.

«Также по питанию детей в школах. Что, родители не могут своему ребенку обеспечить питание? Мы все учились, на карманные расходы давали, на переменах булочку и кефир покупали и жили на этом деле. Государство полностью на себя берет образование, преподавателей, учебники, школы, но на это дело (обеспечение школьников питанием) родители должны потратить. Поэтому здесь давайте разумно подойдем. Не просто взять и отрезать все – дифференцированно, как говорится», - сказал Назарбаев.

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