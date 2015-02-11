Минфин ожидает первый транш по новой программе МВФ уже в марте

Украина рассчитывает получить первый транш кредита по новой программе сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом - уже в марте текущего года, сообщил УНИАН первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский.

«Переговоры с миссией МВФ находятся в завершающей стадии. Мы рассчитываем закончить работу до конца недели, а, возможно, и сегодня (11 февраля - УНИАН). Если мы успеем выполнить все предварительные условия, то в начале марта уже можем рассчитывать на получение средств», - сказал Уманский.

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Он отметил, что на текущий момент Украина и МВФ согласовывают 4 блока вопросов. «Мы пока не озвучиваем, какие именно это вопросы, пока ведутся дискуссии. Пока переговоры идут», - сказал Уманский, добавив, что речь идет в том числе о политических решениях и готовности руководства страны принять эти политические решения.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что переговоры с МВФ могут завершиться в течение нескольких дней, а новая программа будет предполагать существенные изменения в госбюджет, которые будут внесены на рассмотрение парламента до 15 февраля.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухстороннюю программу сотрудничества объемом 17 млрд долл в апреле 2014 года. В течение 2014 года Украина получила от МВФ два транша кредитных средств объемом 4,6 млрд долл.

С 8 января в Киеве работает миссия МВФ, задачей которой первоначально была оценка текущей экономической ситуации. В середине января власти Украины подали в МВФ заявку на формирование и подписание новой программы кредитования экономики с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) сроком на 4 года. Руководство Фонда положительно восприняло просьбу Украины.

Окончательное решение о новой программе должен принять Совет директоров МВФ. Сумма кредитования не озвучивается. В то же время, из источников, близких к переговорам, стало известно, что МВФ совместно со странами-донорами обсуждают возможность предоставления Украине общего пакета финансовой помощи объемом до 40 млрд долл.