Госдолг Украины сократился до 62,7% ВВП - Минфин

По состоянию на 31 декабря госдолг составил 2,169 трлн грн или 78,3 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к ВВП страны до около 62,7% с 71,8% в 2017 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные оценки.

В Минфине напомнили, что по состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 2,169 трлн грн или 78,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за 2018 год вырос в долларовом эквиваленте на 2,02 млрд долл., или на 2,6% - до 78,32 млрд долл.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период вырос на 26,94 млрд грн, или на 1,3% - до 2,169 трлн грн.

Кабинет министров 22 августа принял трехлетнюю стратегию управления госдолгом, предполагающую снижение его до конца 2020 года до уровня не выше 49% ВВП и оптимизацию структуры долга.