Доллар в Украине подешевел на 4 копейки

Котировки гривни к евро выросли на 9 копеек.

В среду, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,73/27,76 грн/долл., что на 4 копейки выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,64/31,67 грн/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на четверг, 31 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7555 грн/долл., к евро – на уровне 31,7218 грн/евро.