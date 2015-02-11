Ради кредита МВФ Украине придется внести большие изменения в бюджет

Новая кредитная программа Международного валютного фонда, миссия которого находится в Украине с 8 января, будет предусматривать большие изменения в действующий бюджет, которые необходимо внести до 15 февраля.

Об этом сообщила министр финансов Украины Наталия Яресько перед расширенным заседанием правительства.

"Часть этого (переговоров с МВФ - УНИАН) - изменения бюджета, которые мы должны делать. Там есть разные маленькие и некоторые большие изменения. Как только внесем изменения в бюджет, все станет публичным", - сказала Яресько.

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Также министр отметила, что переговоры находятся на заключительной стадии и могут завершиться в течение двух дней. При этом глава Минфина не уточнила, будут ли поправки в бюджет предусматривать рост тарифов на энергоносители и повышение пенсионного возраста.

«Все хотят говорить, что будет. Будем знать, что будет, как только закончим эти переговоры. Последние вопросы, я думаю, что мы решим на днях», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Украина рассчитывает получить первый транш кредита по новой программе сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом - уже в марте текущего года.