Золото дорожает в ожидании чрезвычайного заседания Еврогруппы

На мировых торгах в среду, 11 февраля, цена на золото растет на фоне ожидания инвесторами заседания Еврогруппы, передает ПРАЙМ.

Так, апрельский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex уже подорожал на 5,1 доллара, или на 0,41%, — до 1237,30 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро на Comex увеличилась на 0,93% - до 17,03 доллара за тройскую унцию.

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