Гривня на межбанке понизилась до 26,10 за доллар

В среду, 11 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке понизились до 25,45/26,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, на рынке постепенно выравниваются спрос и предложение, но больших объемов сделок нет.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,80/29,50 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3840/0,3940 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:30 составил 25,5178 грн/долл., к этому часу было заключено 25 соглашений, объем торгов составил 19,42 млн долл.