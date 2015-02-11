Рада в пятницу может заслушать доклад министра финансов о переговорах с МВФ

В пятницу на Часе вопросов к правительству предлагается заслушать министра финансов Наталию Яресько относительно переговоров с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала на брифинге депутат от “Народного фронта” Виктория Сюмар, отвечая на вопрос журналистов, согласовала ли уже коалиция, кого и по каким вопросам парламент будет заслушивать в пятницу на Часе вопросов к правительству.

Читайте такжеРади кредита МВФ Украине придется внести большие изменения в бюджет“Да. Есть предложение заслушать министра финансов в связи с переговорами с Международным валютным фондом. Но очевидно, что это будет сделано в том случае, если все же меморандум будет согласован”, - сказала депутат. Она отметила, что сейчас этот вопрос согласовывается.