С начала года иностранцы удвоили вложения в украинские облигации

Нерезиденты увеличили вложения в украинские облигации до 11,8 миллиарда.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,832 миллиарда гривень, или на 18,4%, - до 11,798 миллиарда гривень.

Читайте такжеМинфин одолжил в госбюджет рекордные 18 миллиардов гривень

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, нерезиденты покупают гривневые ОВГЗ третий аукцион подряд, после того как возобновили спрос на украинские облигации двумя неделями ранее впервые с марта 2018 года.

C начала года за счет покупки гривневых ОВГЗ объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 5,448 миллиарда гривень, или почти в 2 раза.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,130 миллиарда гривень, или на 21,7%.

Эксперты допускают некоторое влияние этих операций на валютный рынок Украины, поскольку при покупке облигаций инвесторы продают валюту, а при продаже – покупают валюту.