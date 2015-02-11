Медведев одобрил трату 500 млрд из резервного фонда для закрытия дыр в бюджете

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение правительства об использовании 500 млрд рублей из резервного фонда для замещения недополученных доходов и выполнения бюджетных обязательств, сообщает ТАСС.

"Экономические условия с момента составления предыдущего прогноза сильно изменились. Прежде всего, произошло значительное снижение мировых цен на основные составляющие российского экспорта, остается весьма ограниченным доступ к внешним заимствованиям, некоторые финансовые рынки просто закрыты для нас - это не могло не сказаться на темпах роста экономики и потребительском спросе, и другом", - заявил глава кабмина на совещании по социально-экономическому развитию России на 2015 год.

"Чтобы заместить недополученные доходы и выполнять бюджетные обязательства будут использованы средства резервного фонда в размере до 500 млрд рублей, - отметил Медведев. - Я вчера подписал такое распоряжение правительства".

Как отмечается в постановлении, опубликованном на официальном сайте кабмина, эти деньги будут направлены "на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в 2015 году доходов федерального бюджета (за исключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и источников финансирования дефицита федерального бюджета, а также дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета".

При этом премьер подчеркнул, что необходимо скорректировать прежние макроэкономические прогнозы, которые делались осенью прошлого года.

Глава кабинета также заявил, что скорректированный вариант федерального бюджета России должен быть внесен на рассмотрение в нижнюю плату парламента до конца марта.

Кроме того, правительство прогнозирует цену на нефть марки Urals в 2015 году на уровне $50 за баррель, а темпы роста мировой экономики - на уровне 3,5%.

Медведев также не исключает, что санкции против РФ будут действовать весь 2015 год.

Во вторник глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин предлагает не индексировать в 2015 году соцвыплаты и зарплаты бюджетников.

Мы считаем, что в сложный для страны период, в 2015 году, мы могли бы пропустить эту индексацию.

Он пояснил, что такая мера позволит снизить нагрузку на бюджет 2015 и последующих годов, а также не стимулировать в нынешних условиях дополнительный спрос, в том числе на импортные товары, что разгоняет инфляцию. Министр добавил, что "неиндексация в этом году приведет к тому, что и в 2016 году размер дополнительных ресурсов" на эти цели будет меньше.

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В то же время, вице-премьер РФ Ольга Голодец ранее заявляла, что сегодня в государстве достаточно денег, чтобы обеспечить все социальные обязательства. По ее словам, индексация пенсий - самая чувствительная тема для общества, так как в РФ 39 млн пенсионеров, и это самый дорогой вопрос для бюджета.