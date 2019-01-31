Средняя зарплата украинских аграриев выросла на четверть

Зарплата в пищевой промышленности в 2018 году также увеличилась на четверть.

Средняя зарплата штатных сотрудников в сельском хозяйстве Украины в 2018 году составила 7,1 тысячи гривень, что на 24,4% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Также сообщается, что в 2018 году выросла заработная плата в пищевой промышленности. Так, средняя зарплата в этой сфере увеличилась на 23,4% по сравнению с 2017 годом и составила 8,3 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, рост средней заработной платы в Украине по итогам 2018 года составил приблизительно 25%.

С 1 января 2019 года минимальная заработная плата увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривень.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.