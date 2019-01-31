Кабмин прояснил детали запрета "бюджетных депозитов" для местных властей

Кабмин не планирует полностью запрещать местным властям хранить средства на депозитах - только средства общего фонда местных бюджетов.

Кабинет министров не планирует полностью запрещать местным органам власти хранить средства территориальных громад на банковских депозитах.

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Об этом сказала в комментарии УНИАН министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Она пояснила, что местные органы власти имеют в своем распоряжении средства от налоговых поступлений и спецфонд.

"Когда мы говорим о том, чтобы не размещать средства на депозитах, мы говорим исключительно о средствах общего фонда местных бюджетов. Это налоговые поступления и трансферты, которые должны идти на финансирование потребностей громады", - сказала Маркарова.

По ее словам, есть много примеров, когда местные власти сохраняют средства на депозитах больше года, а не используют на финансирование потребностей громады.

"Мы сейчас дорабатываем решение со всеми заинтересованными сторонами. В ближайшее время его опубликуем. Специальный фонд мы даже не вносили", - добавила Маркарова.

Информация о запрете Кабинетом министров Украины до конца 2019 года местным бюджетам размещать на депозитах временно свободные средства общего фонда появилась в СМИ со ссылкой на соответствующие документы на этой неделе, однако официально текст распоряжения правительства пока не обнародован.