Яценюк надеется завершить переговоры с МВФ в течение 48 часов

«Хотел бы проинформировать всех о наших переговорах с МВФ. Президент сделал много, чтобы наши переговоры были эффективными. Отдельная благодарность всему составу правительства. Переговоры непростые, - сказал глава правительства. – Мы в течение, надеюсь, 48 часов завершим переговоры с кредиторами. Остались несколько вопросов, это, в первую очередь, вопрос реформирования энергетического сектора. И тот объем работы, который сделан, требует единства и солидарности не только между правительством, президентом и парламентом, но и внутри парламента».

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При этом Яценюк подчеркнул, что по окончании переговоров правительство предложит пакет необходимых законодательных изменений, и потому он обратился к членам парламента безотлагательно принять документы.

«Стоит вопрос выживания страны, и парламентская коалиция, которая шла на европейский принцип реформ и изменений, должна взять на себя ответственность за принятие безотлагательных законов, которые являются частью программы с МВФ и международными кредиторами», - сказал Яценюк.

Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что переговоры с МВФ могут завершиться в течение нескольких дней, а новая программа будет предполагать существенные изменения в госбюджет, которые будут внесены на рассмотрение парламента до 15 февраля. В свою очередь первый заместитель министра Игорь Уманский отмечал, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита по новой программе сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом - уже в марте текущего года.

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Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ подписали двухстороннюю программу сотрудничества объемом 17 млрд долл. в апреле 2014 года. В течение 2014 года Украина получила от МВФ два транша кредитных средств объемом 4,6 млрд долл.

С 8 января в Киеве работает миссия МВФ, задачей которой первоначально была оценка текущей экономической ситуации. В середине января власти Украины подали в МВФ заявку на формирование и подписание новой программы кредитования экономики с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) сроком на 4 года. Руководство Фонда положительно восприняло просьбу Украины.

Окончательное решение о новой программе должен принять Совет директоров МВФ. Сумма кредитования не озвучивается. В то же время, из источников, близких к переговорам, стало известно, что МВФ совместно со странами-донорами обсуждают возможность предоставления Украине общего пакета финансовой помощи объемом до 40 млрд долл.