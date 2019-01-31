Нацбанк в третий раз сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году.

Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых третий раз подряд – после аналогичного решения в октябре и в декабре 2018 года.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 18% годовых. Сохранение ставки на таком уровне направлено на снижение инфляции до цели 5% в 2020 году», - говорится в материалах НБУ.

Отмечается, что снижение инфляции в 2018 году до 9,8%, или до минимума за последние пять лет, стало результатом жесткой монетарной политики НБУ, а также расширения внутреннего предложения отдельных продуктов питания и падения мировых цен на продовольствие.

В то же время инфляция ожидаемо превысила цель НБУ в 6% плюс/минус 2 п.п. из-за действия факторов, на которые монетарная политика имеет ограниченное влияние, включая повышение административно регулируемых цен и тарифов, рост производственных расходов под влиянием повышения заработных плат, повышение мировых цен на нефть в течение большей части года и сужение предложения овощей из-за неблагоприятных погодных условий.

«Национальный банк сознательно выбрал долгий путь возврата инфляции к цели, чтобы минимизировать потери для экономического роста. Такое балансирование между необходимостью приведения инфляции к цели и поддержкой экономического роста является отображением гибкости режима инфляционного таргетирования», - отметил регулятор.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в декабре 2018 года сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых второй раз подряд после аналогичного решения в октябре.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта до 28 августа 2015 года.