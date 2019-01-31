ГФС держит на контроле каждый случай остановки грузов на границе

Фискальная служба открыта к сотрудничеству с бизнесом с целью оперативного решения проблем на таможнях.

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) держит на контроле каждый случай остановки оформления грузов на таможнях из-за срабатывания рисков в автоматизированной системе анализа и управления рисками (АСАУР), когда наблюдаются расхождения в таможенной декларации.

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Как сообщили в пресс-службе ГФС, на сегодняшний день налоговики осуществляют все таможенные формальности с применением АСАУР с целью проверки достоверности декларирования и полноты налогообложения товаров, ввозимых на таможенную территорию Украины.

"Срабатывание профилей рисков при таможенном оформлении товаров свидетельствует о наличии определенных несоответствий в таможенной декларации. Соответственно, от таможенника требуется проведение дополнительных форм таможенного контроля, которые позволят эти несоответствия устранить и завершить таможенное оформление", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности заместителя главы ГФС Виктора Кривицкого.

В сообщении со ссылкой на Кривицкого отмечается, что благодаря усовершенствованным профилям рисков сегодня на границе практически остановлены попытки "серого" импорта.

"Для тех субъектов внешнеэкономической деятельности, которые работают прозрачно и имеют положительную налоговую историю, срабатывание рисков означает лишь необходимость предоставить таможне дополнительные документы для подтверждения информации в декларации", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в период с 11 по 29 января система АСАУР сработала по 1230 декларациям, из которых по профилю контроля таможенной стоимости - 298. Дополнительные поступления от корректировки таможенной стоимости составили 20,8 миллиона гривень, а по результатам проведенных консультаций бизнес самостоятельно скорректировал таможенную стоимость почти на 1,4 миллиона гривень.

В сообщении отмечается, что в целом на сегодня ГФС фиксирует уменьшение случаев срабатывания системы АСАУР при таможенном оформлении грузов. В частности, по сравнению с прошлой неделей их количество уменьшилось в 3-4 раза.

"Мы открыты к сотрудничеству. Если у бизнеса возникают сегодня определенные проблемы с таможенным оформлением из-за новых профилей риска, предоставляйте свои факты. Будем разбираться по каждому случаю", - сказал Кривицкий, добавив, что ГФС проводит встречи с бизнесом с целью оперативного решения проблем на таможнях.

Как сообщал УНИАН, 24 января Европейская Бизнес Ассоциация сообщила о задержках в оформлении таможнями подавляющего большинства грузов на границе, в частности, у некоторых компаний были задержаны до 70 грузовиков. По информации ЕБА, таможенники задерживали груз с продукцией, где задекларированная таможенная стоимость ниже. Однако позже вечером компании-члены Ассоциации сообщили о постепенном разблокировании таможнями процесса оформления грузов.