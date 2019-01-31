Как вырастет экономика и что будет с ценами: прогнозы от НБУ

Нацбанк сохранил прогнозы роста экономики Украины в 2019 году на 2,5% и инфляции в 6,3%.

Национальный банк сохранил прогнозы по росту реального ВВП Украины в 2019 году на 2,5% и инфляции на конец года в 6,3%.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год также остался неизменным - ожидается рост экономики Украины на 2,9% при инфляции 5%.

В 2021 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.