цей матеріал доступний українською

Как вырастет экономика и что будет с ценами: прогнозы от НБУ

14:27, 31 января 2019
Финансы
155 0
Прогноз на 2020 год также остался неизменным / фото УНИАН

Читайте такжеНацбанк в третий раз сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых

Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год также остался неизменным - ожидается рост экономики Украины на 2,9% при инфляции 5%.

В 2021 году НБУ прогнозирует рост ВВП на 3,7% при инфляции 5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#ВВП Украины#экономика Украины