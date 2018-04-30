Свободный курс или свободное падение

«Черный» рынок жив и продолжает здравствовать. По пути с работы я забежала в отделение одного из банков в близлежащем торговом центре, чтобы снять деньги в банкомате. На выходе из отделения мне буквально бросились под ноги какие-то люди неприметной наружности с просьбой продать им валюту по курсу, более выгодному, чем в банке. Я вежливо отказала - у меня просто нет валюты, но из любопытства поинтересовалась, могу ли купить ее у моих новых «друзей». Ответ меня поразил - «будете много брать - договоримся». Таким образом, торговля валютой «из-под прилавка» продолжается. А почему бы и нет, если буквально на прошлой неделе разница между реальным курсом валютного рынка и индикативным Национального банка, по оценкам самого регулятора, достигала 20-30%.

Национальный банк решился на болезненный шаг для валютного рынка, потрепанного девальвациями последнего года, и с 5 февраля отменил проведение индикативных аукционов. Введение практики индикативных аукционов в октябре прошлого года позволило стабилизировать рынок, но, как и другие административные инструменты регулятора, не принесло долгосрочного эффекта. После отмены аукционов с «правильным» курсом гривня буквально за несколько дней освоила новый исторический минимум ближе к 25 грн/долл. и в итоге подешевела к доллару в полтора раза.

«Привыкайте к волатильности рынка», - подбодрила глава НБУ Валерия Гонтарева, представляя нововведение регулятора. По ее прогнозам, рынок должен найти новое равновесие, и официальный курс максимально приблизится к рыночному.

Министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус назвал переход к единому курсу правильным решением. «Были сильные спекулятивные возможности, ситуация выглядела далеко от идеальной. Но все же стремление к единому курсу - это единственно правильное решение», - сказал он. При этом министр отметил, что взвинченный за считанные дни курс никого не устраивает, но ситуацию могут изменить ожидаемые поступления финансовой помощи от международных доноров, включая МВФ. «Не секрет, что многие экспортеры из-за сильных колебаний курса начинают задерживать валютную выручку в страну. С этим надо бороться, но, в первую очередь, надо бороться, чтобы вернуть доверие ко всей системе, а это возможно через единый курс», - подчеркнул Абромавичус.

Ожидания от сближения курсов за несколько дней оправдались: официальный побежал за рыночным, а рыночный отпрыгнул в другую сторону. 10 февраля они все-таки встретились на отметке около «25», и банкиры заговорили о возможном укреплении нацвалюты, что может расстроить планы «черного» рынка с баснословными доходами.

Что будет с курсом

Несмотря на очередной виток девальвации, банкиры солидарны с министром экономики и называют решение НБУ об отмене индикативных аукционов правильным. Этот механизм позволял поддерживать видимость стабильности валютного рынка и финансовых показателей банков, основанных на официальном курсе, но никак не стимулировал клиентов продавать валюту в банковской системе. По факту можно было продать дороже на «черном» рынке или придержать до новой девальвации. Теперь, как шутят банкиры, на рынке происходит психологическая игра, результатом которой будет укрепление гривни, поскольку покупатели валюты пока не готовы платить за нее по курсу 25 грн/долл. или больше, а продавцы - не торопятся сбивать цены.

«Импортеры хотели покупать по индикативному курсу, но не было предложения валюты. Сейчас курс 25. Для них он очень высок. Если на прошлой неделе они не смоги купить валюту по индикативному, дешевому курсу, который их устраивал, то появилась возможность покупать, но они не хотят, занимая выжидательную позицию», - прокомментировал замглавы правления «Ситибанка» Владислав Сочинский. По его словам, экспортеры-продавцы несколько оживились, но в основной массе увеличить продажи валюты пока не готовы. Разумеется, они продолжают продавать 75% валютной выручки в рамках требований НБУ по обязательной продаже, если она попадает в Украину, но остальные 25% пока держат при себе. «Экспортер продает ровно столько валюты, сколь ему нужно для своей операционной деятельности – для уплаты зарплат, налогов, коммунальных, закупки материалов. Про запас – такого поведения мы уже давно не видим. Некоторые экспортеры, у которых есть возможность кредитоваться в банках, считают, что кредит по нынешним процентным ставкам для них более экономически выгоден, чем продавать валюту», - пояснил банкир.

Финансисты пророчат, что «сидящие на валюте» сдадутся под давлением новой, более жесткой монетарной политики НБУ. Координатор комитета Независимой ассоциации банков Украины по вопросам денежно-кредитной политики и валютного регулирования Галина Литвин напомнила, что в комплексе с отменой индикативных аукционов НБУ повысил учетную ставку, приблизив ее к значению индекса инфляции, и связал ликвидность банков, чтобы избежать излишнего давления на рынок и, как следствие, повышения валютного курса. «Возможность проводить сделки по рыночному курсу повышает заинтересованность экспортеров возвращать валютную выручку в Украину. Реально ожидать, при исключении влияния таких нерыночных факторов, как ситуация на востоке и панические ожидания населения, что по мере насыщения рынка валютой будет найден равновесный курс и это приведет к стабилизации ситуации. По оценкам экспертов, в результате, курс может колебаться в пределах 21-23 гривни за доллар», - сказала она в комментарии УНИАН.

Ужесточение монетарной политики НБУ, действительно, оказывает «связывающее» влияние на денежно-кредитный рынок. Остатки на корсчетах банков с 3 по 9 февраля снизились на 4 млрд грн, в то время как объем межбанковского ресурсного рынка за этот период вырос более чем на 2 млрд грн, а ставки привлечения ресурсов на межбанке демонстрируют ежедневный рост. В таких условиях банки вскоре будут вынуждены повысить ставки по кредитам для своих клиентов, подтолкнув их скидывать валютные запасы вместо получения гривневых кредитов.

Повышение ставок, по мнению банкиров, будет способствовать стабилизации гривни, но не стоит забывать об украинских реалиях, включая плачевное состояние экономики и продолжающиеся военные действия на востоке страны. «Гривня остается под безусловным давлением военно-политических факторов, которые снижают доверие к банкам, национальной валюте и способствуют ухудшению прогнозов темпов экономического роста Украины. Для долгосрочного укрепления гривни в настоящее время нет абсолютно никаких предпосылок. Рост курса нацвалюты может произойти лишь в краткосрочной перспективе вследствие всплеска продаж выручки со стороны экспортеров», - считает финансовый аналитик «Альпари» Александр Михайленко.

Эксперт подчеркивает, что пока Украина получает безусловную поддержку со стороны Международного валютного фонда и других внешних кредиторов, то речь о дефолте страны не идет. «Тем не менее, данная финансовая поддержка не является фактором укрепления курса национальной валюты, поскольку последняя падает из-за неуверенности населения и бизнеса в завтрашнем дне. И первые, и вторые стремятся максимально снизить расходы. Восстановление доверия к гривне, банковской системе и, как следствие, стабилизация курса гривни возможны лишь в случае деэскалации конфликта на востоке страны», - отметил Михайленко, добавив, что пессимистический сценарий допускает дальнейшее снижение стоимости гривни.

Проще говоря, бизнесу и населению стоит последовать совету Национального банка и привыкать к изменчивости валютных курсов. А также попробовать минимизировать свои риски потерь от девальвации хотя-бы частично.

Привыкаем к волатильности

Бизнес располагает некоторыми механизмами хеджирования валютных рисков, и все фокусы экспортеров с валютной выручкой яркое тому подтверждение. К слову, у банкиров есть рецепты снижения рисков обесценивания накоплений и для рядовых граждан.

«В 90- годах я не много зарабатывал, хотел купить себе телевизор и откладывал с зарплаты, по чуть-чуть, никаких кредитов. За полгода накопил и купил. Сейчас время такое, что придется зарабатывать больше для того, чтобы выживать. Рецепт очень простой - зарабатывайте. Придется тратить меньше, а зарабатывать больше», - рассказал управляющий партнер Capital Times Эрик Найман, не уточняя, каким образом рядовые граждане могут в нынешних условиях законным путем повысить свои доходы, чтобы угнаться за девальвацией, и что делать миллионам безработных.

Глава правления банка «Форвард» Андрей Киселев на вопрос, как прожить сейчас на среднюю зарплату, тоже рекомендует экономить и анализировать свои расходы. «Жить нужно ровно на те деньги, которые у тебя есть. Контролировать каждую гривню, куда тратишь, создавать баланс семейный, рассчитывать и понимать, как ты оптимизируешь свои расходы. По-другому нельзя, нельзя тратить больше денег, чем у тебя есть. Тогда ты просто банкрот и все», - пояснил он.

Есть у банкиров рецепт и для банковских заемщиков, которые не могут обслуживать свои кредиты после произошедшей девальвации. «Есть меморандум, который согласован со стороны банков, там четко оговорены условия, при которых заемщик может «обернуться» в гривню и рассчитывать на прощение части долга. С банком нужно договариваться. А если ипотека на Печерске (центр Киева - УНИАН), и ты не можешь обслуживать этот долг, то, наверное, нужно избавиться от этого актива, который каждый месяц вынимает у тебя из кармана деньги», - рекомендует Киселев.

Что касается вкладчиков, то банкиры рекомендуют, прежде всего, определиться, какова цель. «Если цель сделать покупку, то, наверное, нужно пойти и купить, потому что в связи с курсовой разницей импорт будет дорожать. Если цель – заначка на черный день, то надо действовать по принципу «верю - не верю»: либо оставить в банке по ставке 25% годовых и таким образом хоть как-то компенсировать потери от девальвации и роста инфляции, или перевести гривню в доллары и положить в ячейку, либо опять же - в банк, если ты веришь этому банку», - советует Киселев.

Очевидно одно - скупка валюты не является единственно правильным решением для сбережения своих накоплений. Вместе с тем банкирам, если они хотят вернуть деньги в систему и победить «черный» рынок, стоило бы пойти навстречу клиентам. Зачастую вкладчик, который забирает свой вклад, или заемщик, который не платит по кредиту, просто хотят прокормить семью. Банкиры могут восстановить доверие вкладчиков, рассказав им, кто является конечным собственником банка и каким образом используются полученные вклады. Объяснить, почему банку можно получать поддержку государства при проблемах с ликвидностью, а рядовые граждане на такие милости рассчитывать не могут.

Банкирам совместно с украинскими властями нужно найти общий язык с рядовыми гражданами как можно скорее. В наших реалиях именно граждане остаются главным инвестором государства, пока продолжаются военные действия, не возобновился приток иностранных инвестиций, а украинские производители не перестроились на европейский рынок и не перестали бояться заводить выручку в страну. Не мешало бы простыми доступными словами, а не терминами инвестаналитиков, ознакомить граждан со своими планами, заостряя внимание не только на том, что еще и у кого в ближайшее время отберут, а и на том, во имя чего граждане затягивают пояса, и есть ли этот пресловутый свет в конце тоннеля.

Ольга Гордиенко (УНИАН)