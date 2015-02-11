В Украине уже утвердили 97% местных бюджетов

В Украине по состоянию на 9 февраля утверждено 97% местных бюджетов, сообщила министр финансов Наталия Яресько в ходе выступления на заседании правительства.

"По состоянию на 9 февраля 2015 года утверждено 97% местных бюджетов из всех 11488. То есть, остались неутвержденными всего 335 бюджетов", - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс», предусматривающий бюджетную децентрализацию (№1557). Закон необходим для принятия государственного бюджета на 2015 год. В 2015 году правительство делает первые шаги на пути к децентрализации власти.

Изменения в Бюджетный кодекс закладывают новую систему межбюджетных отношений, в рамках которой правительство дает больший ресурс местным бюджетам, но в то же время увеличивает их ответственность по расходам.

Читайте такжеВР поддержала предложения президента к закону об изменениях в Бюджетный кодексВ частности, правительство передает местным бюджетам 10% налога на прибыль предприятий, 100% государственной пошлины, 100% платы за предоставление административных услуг, 80% экологического налога, акцизный налог, 25% платы за недра, налог на имущество, единый налог, налог на прибыль коммунальных предприятий, местные сборы, другие налоги.