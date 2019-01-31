Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году

Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.

Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.

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"Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова.

По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов.