Нацбанк подсчитал, сколько заробитчане перечислили в Украину в 2018 году
15:25, 31 января 2019Финансы
320 0
Регулятор также ожидает некоторого роста поступлений от трудовых мигрантов.
За прошлый год заробитчане перечислили в Украину 11 миллиардов долларов / фото УНИАН
Объем поступлений от трудовых мигрантов в Украину в 2018 году составил около 11 миллиардов долларов, сообщила журналистам и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге.
Читайте такжеЭксперты рассказали, возможно ли отследить доходы украинских заробитчан
"Объем поступлений от трудовых мигрантов в прошлом году составил около 11 миллиардов долларов", - сказала Рожкова.
По ее словам, Нацбанк ожидает замедления процессов трудовой миграции, однако прогнозирует некоторый рост поступлений от трудовых мигрантов за счет номинального роста их доходов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter