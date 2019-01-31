Нацбанк улучшил прогноз международных резервов Украины

Прогноз на 2020 год улучшен до 21,4 млрд долл.

Национальный банк улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 20,6 млрд долл. с 18,6 млрд долл., прогнозируемых ранее.

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Как говорится в материалах НБУ, прогноз на 2020 год улучшен до 21,4 млрд долл. с 19,1 млрд долл., прогнозируемых ранее.

Прогноз на 2021 год составляет 21,4 млрд долл.

По словам и.о. главы НБУ Екатерины Рожковой, международные резервы Украины остаются на максимальном уровне за последние пять лет - 20,8 млрд долл. «Объем наших резервов наибольший за пять лет – это 20,8 млрд долл., - сказала Рожкова. - Они и сейчас на уровне 20,8 млрд долл.».

По ее словам, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке превысила 120 млн долл.