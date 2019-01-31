Запрет на депозиты. Зачем Гройсман «раскулачивает» местные власти

Министерство финансов запретило до 31 декабря 2019 года размещать временно свободные средства общего фонда местных бюджетов на депозитных счетах. Инициативу ведомства поддержал Кабмин.

Главным аргументом Минфина было то, что «средства, зачисляемые в общий фонд местных бюджетов, не работают на жителей громад в виде поддержки, различных мер, предоставления более качественных услуг, но зато накапливаются и отвлекаются на длительное время бюджетного процесса».

Именно поэтому, по утверждению Минфина, местную власть и лишили возможности получать дополнительные поступления в бюджеты в виде процентов с размещенных депозитов. Сама «возможность» законодательно была закреплена в Бюджетном кодексе, причем с 2009 года. Так пытались пополнить находящуюся в критическом состоянии в течение многих лет местную казну. Периодически, когда всплывали скандалы с откатами вследствие разницы банковских процентных ставок, суммы от чего в конвертах заносились в кабинеты высших эшелонов власти в обмен на «лояльность», правила размещения местных денег корректировались. Изначально средства можно было аккумулировать на счетах даже в коммерческих банках, потом, в 2013 году, во времена правления Януковича, норму изменили – открывать вклады разрешили только в банках с определенным капиталом и госдолей не менее 75%. То есть, практически исключительно в госбанках, что давало возможность власти аккумулировать эти средства. В 2015 году, фактически после старта децентрализации, постановлением Кабмина закрепили, что местные власти могут иметь депозиты только в госфинучреждениях.

Несмотря на такой «контроль» государства, только в течение третьего и четвертого кварталов прошлого года, размещая средства на депозитах, местные бюджеты заработали свыше 900 миллионов гривен. Достаточно большая прибыль для региональной казны! Кроме того, в 2015 году были расширены возможности муниципальных органов власти по управлению накопленными доходами, им разрешили вкладывать временно свободные средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Теперь же размещать «свободные» деньги можно будет только на счетах местного самоуправления в Госказначействе. По факту это означает, что ими будет манипулировать центр – Киев – к примеру, закрывая дыры госбюджета, что особенно важно в преддверии выборов. Цена вопроса, который рассматривается вне законодательного поля, - почти 1 миллиард гривен. И это только результат давно минувшего 2017 года! Официальных итогов 2018-го пока нет.

Заявление Минфина о бесхозяйственном управлении на местах бюджетными средствами, прозвучавшее в обоснование новых ограничений, выглядит странно с учетом того, что весной прошлого года ведомство заявляло – все движения региональных денег, всех 9603 бюджетов – можно отслеживать онлайн: узнать сумму казны отдельных областей, городов, ПГТ. Если контроль движения средств обеспечен, то что же так беспокоит центральную власть?

Правительство, еще до принятия такого радикального решения, не раз критиковало «депозитную» политику регионов. Премьер Владимир Гройсман призывал чиновников использовать рост местных бюджетов в результате реформы децентрализации на меры по энергоэффективности, строительство дорог и для решения других проблем громад, а не хранить их в банках ради процентов. В прошлом году он даже инициировал проверку использования местных средств и грозил наказать тех, кто их тратит не по назначению. Но дальше слов дело не пошло.

УНИАН пообщался с представителями местной власти. Они считают, что решение Кабмина урезает их полномочия, противоречит Бюджетному кодексу, а также дает возможность правительству покрывать свои финансовые «пробелы» за счет средств регионов, особенно – в преддверии предстоящих выборов.

На местах – против

Руководитель пресс-службы городского совета Чернигова Андрей Подорван считает, что доходы от депозита, который имеет Черниговский городской совет в банке, уже включены в планы доходной части городского бюджета на 2019 год. А бюджет был принят на сессии в ноябре 2018 года, «следовательно, это решение автоматически уменьшит доходную часть бюджета Чернигова».

Депутат Черниговского горсовета, экс-городской голова Чернигова (2002-2015 гг.) Александр Соколов подчеркивает, что правительственное решение значительно сужает полномочия органов местного самоуправления: «Я не понимаю логику этого решения, если у нас децентрализация, то города должны самостоятельно распоряжаться бюджетными средствами». Он также напомнил, что когда-то уже действовал такой запрет на основании распоряжения Минфина и главы разных городов постоянно поднимали вопрос о его отмене. «Средства на депозите – дополнительный ресурс для города, но не самоцель. Пока разрабатывается проектно-сметная документация, пока продолжаются тендерные процедуры, средства, выделенные на конкретные проекты, могут «работать», - убежден он. По его мнению, депутаты, исполкомы горсоветов должны контролировать, чтобы не было злоупотреблений и средства не находились на депозите исключительно ради дивидендов. «Местные средства должны быть полностью в распоряжении органов местного самоуправления. И любые запреты не способствуют развитию самоуправления на местах. Бюджетные средства, временно размещенные на депозите в банке, – это дополнительный ресурс, а не крамола», - убежден Соколов.

И.о. городского председателя Черновцов, секретарь Черновицкого городского совета Василий Продан также считает, что в результате запрета неизбежно недополучение доходов местными бюджетами. «Риски такого решения Кабмина очевидны – это недополучение доходов бюджета. Условно говоря, в прошлом году благодаря тому, что горсовет хранил часть свободных средств на депозитах, город получил десятки миллионов гривен. Сейчас их не будет. Для чего это делается? Мне не понятна мотивация правительства. Ранее Гройсман рассказывал, что классно и выгодно размещать деньги в облигациях государственного займа под 17% годовых, но с условием, что полгода город не может снять эти деньги. А когда свободные деньги города кладутся на депозит в госбанке, мы их можем вернуть буквально за сутки. Конечно, лучше, чтобы они находились на депозите, чем просто на казначейском счете», - резюмировал Продан.

По словам вице-мэра по финансам Кременчуга Татьяны Неиленко, запрет касается средств общего фонда бюджета города, которые бы могли разместить на депозитах, но спецфонд бюджета небольшой, поэтому размещать с этого фонда нечего. «В этом году планировали разместить в банках около 20 миллионов гривен городского бюджета и теперь с введением запрета процесс остановится. Я вам приведу цифры: в 2017 году городской бюджет получил дополнительно 11 миллионов гривен именно за счет процентов временно свободных средств общего фонда на депозитных счетах. В прошлом году получили немного, потому что было невыполнение городского бюджета и средств, которые бы можно было разместить на депозит, не хватало», - отметила Неиленко.

Заместитель мэра Одессы, директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега заявила, что размещение свободных средств на депозите – один из методов эффективного управления финансовыми ресурсами. В частности, в Одессе за последние 3 года размещение денег на депозитах в банках дополнительно принесло бюджету почти 150 млн гривен. Между тем, по словам Бедреги, сейчас есть альтернатива – приобретение облигаций государственного займа. «В настоящий момент у нас есть только 44 млн гривен свободных средств, которые мы не собираемся размещать. Если на протяжении 2019 года у нас появится дополнительный финансовый ресурс, мы будем размещать свои деньги путем приобретения облигаций государственного займа».

Сумской городской голова Александр Лысенко безапелляционно уверяет, что решение правительства нарушает требования Бюджетного кодекса, что является вмешательством органа государственной власти в процесс исполнения местных бюджетов. «Считаю, что таким образом центральные органы власти за счет средств местных бюджетов хотят решить проблемы, которые есть сегодня на государственном уровне. К тому же, это нарушение требований Бюджетного кодекса Украины», – сказал Лысенко. По его мнению, размещение временно свободных средств путем приобретения государственных бумаг, к чему побуждает указанное постановление, имеет определенные временные ограничения. Но местные советы не имеют возможности вкладывать бюджетные средства на долгосрочные вклады, ведь деньги находятся в постоянном движении, поэтому могут быть востребованы в любой момент для осуществления расходов. «Городской совет работает по программно-целевому методу: мы принимаем программы, планируем бюджет и должны вовремя платить за выполненные работы по объектам, предусмотренных в главной смете города. Как правило, платим аванс, а рассчитываемся, когда уже полностью выполнены работы. Пока они продолжаются, город размещает средства в банке на депозит на короткий срок. Сейчас государство обязывает нас покупать государственные ценные бумаги, вкладывать средства в облигации, но у нас это временно свободные средства и в любое время они необходимы, чтобы оплатить выполненные работы, заработную плату, прочие расходы, предусмотренные бюджетом», – подчеркнул городской голова Сум. Он считает, что если у чиновников есть предложения по использованию средств местных бюджетов, то надо совместно обсуждать данный вопрос и лучше делать это до того, как принимать городские сметы.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев также раскритиковал решение Кабмина: «Что такое временно свободные средства? Это деньги, под которые спланированы конкретные работы, но время выполнения этих работ и, соответственно, расходов, наступает постепенно, в течение года, в зависимости от погодных условий, договора, проведения тендера и тому подобное. Последняя процедура может быть длительной, ведь тендер, к примеру, по объективным причинам может проводиться повторно, поэтому и понятно, что реализация проекта будет отсрочена. Вот такие временно свободные средства для их рационального использования органам местного самоуправления разрешалось временно размещать на депозиты, и община имела от этого толк. Потому что в любой момент, когда надо выполнять работы, по условиям депозита, банки возвращали деньги в местный бюджет. К примеру, Ужгород в течение последних двух лет только благодаря этой возможности получил дополнительно около 1 миллиона гривен. Это – немалые деньги». По его мнению, решение правительства запретить депозиты возникло только потому, что существует неправильная интерпретация, заблуждение, мол, такое размещение средств - бизнес органов местного самоуправления. Якобы вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие города, ремонт дорог, объектов, их кладут на депозит, там они обесцениваются, а тем временем местные власти просят средства из государственного бюджета. «Думаю, необходимо найти золотую середину и вводить только те запреты, которые не идут в ущерб развитию местных громад», - подытожил Андреев.

Эксперты: центр латает дыры в бюджете за счет регионов

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская не поддерживает решения правительства и считает, что государство, по умолчанию, до сих пор не научилось зарабатывать – а теперь и регионы этой возможности лишает.

«Странно, почему нельзя каким-либо образом деньги местных бюджетов масштабировать? Почему запрещено зарабатывать на этих средствах? Решили все перевести на казначейские счета, но ведь это – беспроцентная история. А вложения в депозиты регионам очень выгодны. Местная власть за счет процентов от депозита может покрывать хоть в какой-то степени свои издержки. Кому от этого плохо? Если деньги просто лежат на счетах, то они обесцениваются. Деньги должны работать. В данном случае речь идет о крупных суммах, миллионных. Не исключено, что Кабмин в лице Минфина, или при подаче Нацбанка, решил перетянуть все средства местных бюджетов на счета казначейства, чтобы затем ими свободно пользоваться. И громко заявлять, что в госказне деньги есть. Но нельзя ограничивать местным бюджетам депозитное право, они и так только то и делают, что тратят. У нас вообще государство не умеет зарабатывать, и регионам этого делать не дают. Решение правительства – негативное. Уж не знаю, под выборы ли это сделано, но нельзя провоцировать потери части прибыли регионов. Особенно с учетом того, что многие из них и так на «сухом пайке», некоторые – и вовсе депрессивные, там практически нет предприятий, люди уезжают массово, то есть, сбор налогов – мизерный. При этом деньги в госбюджет «косятся» под любым предлогом. Чего только стоят админштрафы, выросшие в десятки раз, под которые протоколы оформляются пачками! Понятно, если бюджет – дырявый, то нужно его пополнять, выполнять некие «нормативы». Государству очень нужны деньги, и оно работает исключительно «на прием». Если у местных властей заберут прибыли от депозитов, то гнев регионов вполне понятен. Ведь нарушаются их законное право», - отметила эксперт.

Глава экспертно-аналитического Совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук назвал проблему многослойной, которую одним запретом не решить.

«Нужно было искать выход в другом. В первую очередь, это – вопрос монетарной политики высоких ставок Нацбанка. Она побуждает к тому, что выгодней деньги держать на депозитах, чем отдавать их работать в экономике, что является абсурдом. При этом у нас дефицитный бюджет, а дыры нужно чем-то закрывать. И в этой ситуации, что выглядит дикостью, правительство вынуждено привлекать деньги на внутреннем рынке под огромные ставки. Пользуются этим и так называемые иностранные инвесторы: они заводят в Украину валюту, потом продают ее за гривню, покупают гособлагации, через определенное время выводят эти деньги, получая доходность от ОВГЗ 18-20% годовых в валюте. Такой прибыли они нигде больше в мире не получат. Такая история и провоцирует местную власть деньги не пускать в экономику, а держать на депозитах», - пояснил эксперт.

По его словам, с одной стороны, то, что правительство ограничило права местной власти своим запретом размещать свободные деньги на депозитах, - негатив. Кабмин должен в этой ситуации быть более ответственным и осознавать, что он имеет право делать, а что нет. С другой стороны – чтобы деньги были в экономике, нужно снижать депозитные ставки, а еще предложить регионам полноценные альтернативы дополнительного заработка на местных налогах и сборах.

«Казначейство, по сути, является расчетным банком для госучреждений, в том числе местных бюджетов. И если Кабмин хочет, чтобы регионы клали средства на казначейские счета на определенный срок, то есть очень простой механизм решения проблемы – нужно предложить размещать по принципу депозита свободные средства местных бюджетов на казначейских счетах. И это также поможет существенно сократить расходы госбюджета. Тогда у местной власти не будет оснований думать, что эти средства в наглую использует правительство. При этом правительству будет стоить дешевле такой подход, чем уход средств на депозиты, с которых зарабатывают банки. И еще один слой проблемы: пока что мы имеем боле-менее адекватную ситуацию с бюджетом, но всегда есть риск того, что деньги правительство возьмет с казначейского счета. А вот когда вернет – большой вопрос, их просто может не быть своевременно. Местная власть это осознает, поэтому и доверяет банкам больше. В данной ситуации и правительство можно понять – деньги должны работать на экономику, средства должны приносить добавленную стоимость, иначе с них не платятся налоги, на которые и рассчитывает бюджет. Но и позиция местных громад тоже понятна – возмущение, почему центр распоряжается нашими деньгами. И тут есть юридические вопросы. Правительство должно учитывать, что впереди выборы, оно должно быть более осторожным в своих действиях, чтобы не провоцировать недовольство центральными органами власти. Кабмин решает текущие задачи, но может проиграть стратегически», - подчеркнул эксперт.

На сторону местной власти стала и Ассоциация городов Украины. Она обратилась к премьер-министру с просьбой отменить решение правительства о запрете размещения временно свободных средств местных бюджетов на депозитных счетах. По мнению Ассоциации, документ содержит ряд противоречий и нарушений. Кроме того, изменение «правил игры» в одностороннем порядке в сторону ограничений прав органов местного самоуправления вызывает недоверие последних к дальнейшим шагам правительства в части децентрализации и управления госфинансами.

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Как поступит в этой ситуации правительство, пока не ясно. Но самого постановления на сайте Кабмина пока нет. Как поговаривают в кулуарах, этот документ, в пакете с другими, на заседании 23 января сначала был предложен премьером к «рассмотрению и принятию», но затем было дано поручение его «доработать». Каким после доработки и поднятой вокруг шумихи будет постановление, станет понятно в ближайшее время.

Нана Черная