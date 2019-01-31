Согласно исследованию Mastercard, Украина имеет один из самых низких уровней терминализации МСБ среди стран Центральной и Восточной Европы.

Безналичные платежи в Украине принимают только 38% малых и средних предприятий, что является одним из самых низких показателей среди стран региона.

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Об этом сообщается в пресс-релизе международной компании Mastercard по итогам исследования главных потребностей и вызовов малого и среднего бизнеса (МСБ) в странах Центральной и Восточной Европы в развитии безналичных оплат.

"По результатам исследования Mastercard SME Monitor, Украина имеет один из самых низких показателей терминализации малого и среднего бизнеса среди стран региона. Сегодня только 38% МСБ в Украине предоставляют клиентам возможность безналичной оплаты, то есть 62% предприятий работают только с наличными. К тому же, в рамках исследования 40% представителей МСБ, которые имеют платежные терминалы, указали, что большая часть расчетов происходит наличными (свыше 80%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, лидерами по уровню терминализации малого и среднего бизнеса являются Чешская Республика, Греция, Польша и Словакия, где в среднем 75% предприятий предлагают опцию безналичных расчетов. В Греции, в частности, высокие показатели объясняются тем, что терминализация МСБ обязательна согласно требованиям местного законодательства.

Согласно данным Европейского центрального банка, в Украине на 1 миллион граждан приходится 6155 POS-терминалов, тогда как средний показатель для стран Центральной и Восточной Европы составляет 17 909 POS-терминалов.

По мнению представителей малого и среднего бизнеса, низкий уровень терминализации в Украине вызван рядом препятствий, которые сдерживают переход МСБ на безналичные оплаты. В частности, респонденты указывают низкую покупательную способность (26,1%), бюрократические процедуры (22%), а также высокие налоги (11,9%).

Наибольшее количество малых и средних предприятий в Украине сосредоточено в сфере услуг (20,6%), розничной торговли (20,2%), обрабатывающей промышленности (12,8%) и FMCG (11,5%).

Представители МСБ согласны, что переход к безналичному способу расчетов имеет преимущества как для пользователей, так и для самого бизнеса. Среди главных драйверов этого процесса они называют: желание потребителей рассчитываться безналично, возможность расширения бизнеса и соответствие бизнеса современным технологиям. Большинство представителей малого и среднего бизнеса видят преимущество внедрения безналичной инфраструктуры в простоте осуществления оплат (64%).

Как сообщал УНИАН, Украина заняла четвертое место в мире по количеству бесконтактных платежей с использованием мобильных телефонов, браслетов, смарт-часов. В то же время, 37% взрослого населения Украины до сих пор не имеет банковских счетов.