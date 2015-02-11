В пятницу Кабмин намерен заставить руководителей облсоветов переводить счета в Ощадбанк

Как сообщил источник в правительстве, в “черную” пятницу 13 февраля правительство собирает глав регионов, которым будут даны четкие указания о выполнении планов массового принудительного перевода сотрудников в госбанки. Получение телефонограмм о проведении такого совещания также подтвердили руководители облсоветов ряда центральных регионов Украины.

Напомним, в сентября 2014 года в результате рассмотрения обращения руководства “Ощадбанка” Кабинет министров обязал все министерства и ведомства, государственные предприятия и организации в срочном порядке перевести несколько миллионов сотрудников на получение заработной платы в госудаственные банки – “Ощадбанк”, “Укрэксимбанк” и “Укргазбанк”.

Как говорится в протоколе КМУ № 76, текст которого был принят чиновниками “для служебного пользования” и так не обнародован на сайте правительства, ведомства должны заключить договоры о выплате зарплат только с госбанками, хотя эта норма противоречит статьям 24, 25 “Закона об оплате труда”, которые запрещают работодателям устанавливать ограничения при выборе сотрудниками способа получения зарплаты.

Такое решение правительства вызвало волну протестов против зарплатного рабства среди силовиков, бюджетников и работников госпредприятий, которых без их ведома и согласия фактически насильно загоняют на обслуживание в избранные чиновниками банки. Кроме того, по результатам проверки законности действий Премьер-министра Украины, Кабинета Министров Украины, центральных органов исполнительной власти о принудительном переводе работников государственных учреждений на обслуживание в государственные банки, Генеральная прокуратура Украины внесла представление Кабинету Министров Украины с требованием об отмене и прекращении действия протокольных решений № 74 от 08.09.2014 и № 76 от 11.09.2014 и прекращении незаконных действий по принудительному переводу работников государственных учреждений и предприятий на обслуживание в государственные банки.

На сегодня, в Украине действует Постановление Кабинета Министров № 318, согласно которому выплата заработной платы должна проводиться по обязательному письменному согласию работника только через уполномоченные правительством учреждения банков, которые определяются на открытом конкурсе. По результам проведенных конкрусов, право на обслуживание зарплатных счетов и карт имеют 64 украинских банка, среди которых есть и банки с государственной формой собственностью. Согласно нормативным документам, обслуживание лиц, которые получают заработную плату в уполномоченном банке, может проводиться исключительно на основании договоров между работником и уполномоченными банками.