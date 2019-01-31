В НБУ спрогнозировали, как субсидии "живыми" деньгами повлияют на инфляцию

Нацбанк не ожидает существенного влияния монетизации субсидий на инфляцию в Украине.

Национальный банк Украины не ожидает существенного влияния монетизации субсидий, в частности, выплаты их части наличностью, на показатель инфляции в стране.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Если принимать во внимание информацию, что сумма монетизации составит приблизительно 6 млрд грн в месяц, а эксперимент продлится два месяца, то в этих параметрах, в этих условиях, эффект не будет значительным», - сказал Сологуб.

По его словам, регулятор оценивает эти 12 млрд грн монетизации в 3% частного потребления за указанный период.

«Кроме того, мы понимаем, что эти 12 миллиардов не должны в теории идти на потребительский рынок. Эти деньги должны идти на оплату коммунальных услуг. Но даже если какая-то сумма пойдет, эффект не будет значительным», - добавил Сологуб.

Как сообщал УНИАН, в Украине стартовала монетизация субсидий на оплату коммунальных услуг. Она будет проходить в три этапа: первый этап начался 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, которые будут обращаться за субсидией с новым пакетом документов.

На втором этапе к монетизации должны быть привлечены граждане, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года, на третьем этапе ожидается полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.