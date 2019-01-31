Курс доллара в Украине: финансист рассказал, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривня
Политика Федеральной резервной системы США направлена против нынешнего президента страны Дональда Трампа. Такая позиция ФРС играет на руку украинской гривне.
Читайте такжеУкраинцы держат "под матрасом" 400 миллиардов гривень – банкир
Об этом заявил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook.
"Изменение риторики ФРС США по монетарной политике в ближайший месяц поможет рискованным и сырьевым активам, а также будет играть против доллара. Украина и гривня также выигрывают от "голубиного разворота" ФРС. До августа курс гривни будет оставаться стабильным со слабой тенденцией к укреплению (спасибо деньгам от заробитчан и айтишников, плюс спросу на ОВГЗ)", – отметил Найман.
По его словам, если бы ФРС продолжила сейчас "зажимать гайки", то экономический кризис в США наступил не позднее лета, и к следующим выборам уже начался бы экономический рост, что помогло бы Трампу переизбраться.
"По итогам вчерашнего заседания ФРС США упал американский доллар и выросли акции и облигации. Как сказал один из участников рынка, "это один из самых "голубиных" разворотных моментов со стороны главы ФРС, который я когда-либо видел за свою 30-летнюю карьеру", – пишет эксперт.
Найман отмечает, что своим решение ФРС оттягивает начало экономического кризиса к 2020 году (следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года – ред.), и «Трамп не успеет насладиться плодами экономического подъема, что существенно снижает его шансы на переизбрание».
Аналитик прогнозирует, что ФРС возобновит ужесточение монетарной политики в июне или сентябре, отвечая на рост инфляции и высокую занятость. До этого момента единственной серьезной угрозой для мировой экономики останется Китай и торговая война между Китаем и США.
Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.
Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.
Сегодня, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 грн/долл.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.