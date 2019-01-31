Курс доллара в Украине: финансист рассказал, как от войны ФРС с Трампом выиграет гривня

До августа курс гривни будет оставаться стабильным со слабой тенденцией к укреплению, отметил Найман.

Политика Федеральной резервной системы США направлена против нынешнего президента страны Дональда Трампа. Такая позиция ФРС играет на руку украинской гривне.

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Об этом заявил финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман на своей странице в Facebook.

"Изменение риторики ФРС США по монетарной политике в ближайший месяц поможет рискованным и сырьевым активам, а также будет играть против доллара. Украина и гривня также выигрывают от "голубиного разворота" ФРС. До августа курс гривни будет оставаться стабильным со слабой тенденцией к укреплению (спасибо деньгам от заробитчан и айтишников, плюс спросу на ОВГЗ)", – отметил Найман.

По его словам, если бы ФРС продолжила сейчас "зажимать гайки", то экономический кризис в США наступил не позднее лета, и к следующим выборам уже начался бы экономический рост, что помогло бы Трампу переизбраться.

"По итогам вчерашнего заседания ФРС США упал американский доллар и выросли акции и облигации. Как сказал один из участников рынка, "это один из самых "голубиных" разворотных моментов со стороны главы ФРС, который я когда-либо видел за свою 30-летнюю карьеру", – пишет эксперт.

Найман отмечает, что своим решение ФРС оттягивает начало экономического кризиса к 2020 году (следующие президентские выборы в США состоятся в ноябре 2020 года – ред.), и «Трамп не успеет насладиться плодами экономического подъема, что существенно снижает его шансы на переизбрание».

Аналитик прогнозирует, что ФРС возобновит ужесточение монетарной политики в июне или сентябре, отвечая на рост инфляции и высокую занятость. До этого момента единственной серьезной угрозой для мировой экономики останется Китай и торговая война между Китаем и США.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу 2019 года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Сегодня, 29 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,77/27,80 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.