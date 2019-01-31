Нацбанк ожидает поступления $2 миллиардов от размещения еврооблигаций

Также в этом году поступит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза и есть остаток гарантии Всемирного банка.

Национальный банк Украины прогнозирует поступление в 2019 году 2 млрд долл. от размещения Министерством финансов еврооблигаций.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«По нашим прогнозам, в этом году Министерство финансов разместит еврооблигации на 2 млрд долл.», - сказал Сологуб.

Он напомнил, что также в этом году поступит второй транш макрофинансовой помощи от Евросоюза и есть остаток гарантии Всемирного банка.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на 750 млн долл. Под эту гарантию Украина в декабре привлекла в госбюджет 349,3 млн евро.

В конце октября 2018 года Украина выпустила две серии еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долл. Ставка доходности пятилетних облигаций на 750 млн долл. составила 8,994% годовых, десятилетних на 1,250 млрд долл. - 9,750% годовых.