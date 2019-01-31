Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен в "плюс"

Профицит платежного баланса Украины в 2018 году вырос на 12% - до 2,9 млрд долл.

Платежный баланс Украины четвертый год подряд сведен с профицитом, который за 2018 год составил 2,877 млрд долл., что на 12% выше профицита за 2017 год.

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Как сообщается на сайте НБУ, в том числе в декабре профицит платежного баланса составил 1,810 млрд долл.

Отрицательное сальдо текущего счета по итогам 2018 года составило 4,653 млрд долл., что почти вдвое выше показателя предыдущего года.

Приток по финансовому счету составил 7,494 млрд долл., или в полтора раза больше показателя предыдущего года.

Как сообщал УНИАН, профицит платежного баланса Украины за 2017 год составил 2,566 млрд долл., что вдвое больше профицита за 2016 год, при этом баланс был сведен с профицитом третий год подряд.