Доллар в Украине подешевел на 11 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 7 копеек.

В четверг, 31 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,60/27,65 грн/долл., что на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,68/31,74 грн/евро, что на 7 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на пятницу, 1 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,7410 грн/долл., к евро – на уровне 31,8688 грн/евро.