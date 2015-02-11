Пойти навстречу валютным заемщикам согласились уже 12 банков

Меморандум о реструктуризации валютных кредитов, разработанный Национальным банком Украины совместно с банками – крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заемщиков, уже подписали 12 коммерческих банков, в портфеле которых находится 90% кредитов физических лиц в иностранной валюте.

Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в Верховной Раде.

«Указанный меморандум уже подписали 12 банков, имеющих наибольший портфель кредитов физических лиц в иностранной валюте. НБУ активно работает с другими банками относительно добровольного присоединения к этому меморандуму», - сказала она.

Гонтарева напомнила, что меморандум предусматривает реструктуризацию задолженности по кредитам в иностранной валюте, обеспеченным ипотекой, остаток по основной части которых на 1 января 2015 года не превышал 2,5 млн грн, и перевод их в гривню по курсу на день реструктуризации. По кредиту должна отсутствовать непогашенная задолженность. Меморандум предусматривает прощение разницы между курсом на день реструктуризации долга и договорным курсом. Предполагается прощение 50% такой разницы по социальному жилью и 25% - по другим видам жилья.

Читайте такжеРада не смогла преодолеть вето президента на закон о запрещении принудительного взыскания жилья«Условием вступления в силу меморандума является внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которые позволят банкам безболезненно, в частности, без создания дополнительных налоговых обязательств, смягчать условия выполнения заемщиками договоров, прощать долг или его часть, а также возмещать безнадежную задолженность за счет созданных страховых резервов», - сказала Гонтарева.

Как сообщал УНИАН, с начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,79 грн, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.

В июле 2014 года в парламенте было зарегистрировано несколько проектов с предложениями о реструктуризации валютных кредитов граждан в гривню, один из которых, разработанный представителем президента в Верховной Раде Русланом Князевичем, нашел наибольшую поддержку у банкиров и НБУ и впоследствии был принят в первом чтении. Повторное рассмотрение законопроекта не проводилось.

Впоследствии под давлением объединений заемщиков Нацбанк создал рабочую группу при участии представителей профильных комитетов, Нацбанка, общественного совета при НБУ и представителей «кредитного майдана», основной задачей которой станет разработка законопроектов для решения проблем вкладчиков и заемщиков.