Гривня к закрытию межбанка упала до 26,20 за доллар
17:46, 11 февраля 2015Финансы
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Сделки сегодня снова проходили в небольших объемах.
Гривня снова подешевела / Фото УНИАН
В среду, 11 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,85/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По словам собеседника агентства, сделки проходили в небольших объемах.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,94/29,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3840/0,3930 грн/рубль.
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