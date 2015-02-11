Гривня к закрытию межбанка упала до 26,20 за доллар

В среду, 11 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов достигли уровня 25,85/25,90 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По словам собеседника агентства, сделки проходили в небольших объемах.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,94/29,60 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,3840/0,3930 грн/рубль.

Читайте такжеОфициальный курс гривни упал до нового исторического минимума 25,56 за долларПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 25,7735 грн/долл., к этому часу было заключено 218 соглашений, объем торгов составил 209,65 млн долл.