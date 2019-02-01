Гривня в первый день февраля укрепилась к доллару, но опустилась к евро

Официальный курс НБУ на 1 февраля: 100 USD – 2774.0960 грн; 100 EUR – 3186.8815 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2774.0960 (31 января – 2775.5525)

100 EUR – 3186.8815 (31 января – 3172.1790)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 31 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,60/27,65 грн/долл., что на 11 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,68/31,74 грн/евро, что на 7 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов.