Украина за год наторговала с миром на минус $11,5 миллиарда

В том числе дефицит внешней торговли товарами вырос на 34%.

Баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 млрд долл., что на 32,9% выше дефицита за 2017 год (8,644 млрд долл.).

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, дефицит внешней торговли товарами за год вырос на 34,1% - до 12,954 млрд долл., профицит внешней торговли услугами – на 43,5%, до 1,462 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.