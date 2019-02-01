Нацбанк увеличит ежедневную покупку валюты в полтора раза

В первом-втором кварталах 2019 года регулятор планирует покупать по 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов.

Национальный банк Украины планирует в первом-втором кварталах 2019 года покупать по 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов, что на 5 млн долл. больше плановых объемов во втором-четвертом кварталах 2018 года.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор начал регулярно анонсировать объемы интервенций по покупке валюты для пополнения резервов с апреля прошлого года для повышения прозрачности монетарной политики.

При этом в НБУ подчеркнули, что покупка по 15 млн долл. в день не окажет существенного влияния на ситуацию на межбанковском рынке.

В то же время регулятор отметил, что интервенции могут быть меньше или вообще не проводиться в зависимости от ситуации на рынке.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за 2018 год пополнил международные резервы Украины на межбанковском валютном рынке на 1,372 млрд долл.