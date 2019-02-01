«Ощадбанк» за год получил 132 миллиона прибыли

На 1 января уставный капитал банка составил 49,5 млрд грн.

Государственный «Ощадбанк» по итогам 2018 года получил 131,8 млн грн прибыли. Читайте такжеВ "Ощадбанке" не видят перспектив для снижения учетной ставки Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 49,5 млрд грн. Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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