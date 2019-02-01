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«Ощадбанк» за год получил 132 миллиона прибыли

10:28, 01 февраля 2019
Финансы
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«Ощадбанк» закончил год с прибылью / фото УНИАН

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Как свидетельствует отчетность финучреждения, опубликованная на его сайте, на 1 января уставный капитал банка составил 49,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

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Теги: #Ощадбанк#прибыль Ощадбанка