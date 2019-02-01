Гривня за январь подешевела к доллару: на сколько и почему

По курсу НБУ гривня подешевела к доллару на 0,2% - до 27,74 грн/долл.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за январь подешевела к доллару США на 5 копеек, или на 0,2%, - до 27,74 грн/долл. на 1 февраля.

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Как сообщается на сайте НБУ, по отношению к евро гривня подешевела на 15 копеек, или на 0,5%, - до 31,87 грн/евро.

По информации регулятора, в январе продолжился рост доходности гривневых облигаций внутреннего государственного займа, что способствовало активизации спроса на них со стороны нерезидентов. Это вместе с превышением предложения валюты от клиентов банков над спросом на нее обусловило преобладание ревальвационного тренда на валютном рынке в течение большей части января.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,6883 на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.