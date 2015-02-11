Банк «Киев» могут передать в управление «Укргазбанка» и ликвидировать - источник

Кабинет Министров намерен передать активы и пассивы банка "Киев" под управление входящего в группу крупнейших государственного «Укргазбанка», сообщил источник в Министерстве финансов.

По его словам, после передачи активов и пассивов банк "Киев» будет ликвидирован.

Заместитель исполнительного директора Фонда гарантирования вкладов физических лиц Андрей Оленчик подтвердил информацию о передаче активов и пассивов банка «Киев» под управление «Укргазбанка». По его словам, в банк будет введена временная администрация.

«На баланс «Укргазбанка» будет передано 100% активов и обязательств банка «Киев», - сказал он.

Как сообщается на сайте Министерства финансов, Кабмин 11 февраля 2015 года на своем заседании принял соответствующее решение. Согласно сообщению, это в полной мере решит проблемы вкладчиков банка «Киев» и других кредиторов.

Министерство уточнило, что после передачи обязательств одного банка другому владельцы средств - не только физические, но и юридические лица (включая профессиональные союзы) - будут иметь полный доступ к своим счетам (в том числе к депозитам, превышающим 200 тыс. грн) и смогут свободно ими распоряжаться.

Как сообщал УНИАН, в начале января министр финансов Украины Наталия Яресько сообщила, что Министерство финансов совместно с НБУ работают над поиском адекватных решений проблем национализированного банка «Киев».

Как сообщалось ранее, проблемы с проведением платежей и возвратом депозитов в банке «Киев» в октябре 2008 года обернулись введением в этот банк в феврале 2009 года временной администрации, а в июне 2009 года банк был докапитализирован при участии государства на 3,565 млрд грн. В отличие от также докапитализированного при участии государства «Укргазбанка», потраченные инвестиции не окупаются по причине низкой прибыли банка, в связи с чем неоднократно поднимался вопрос о слиянии банка «Киев» с «Укргазбанком» или его продаже.

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Согласно последним комментариям Национального банка, регулятор готов поддержать инициативу Минфина по слиянию банков в случае принятия министерством такого решения. НБУ также сообщал, что слияние банков рекомендовано международными кредиторами для повышения инвестиционной привлекательности и дальнейшей продажи объединенного финансового учреждения.