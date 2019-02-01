В украинской казне осталось 12 миллиардов гривень

Остаток средств на едином счете Госказначейства в январе увеличился на 21%.

Остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 февраля 2019 года составил 11,928 млрд грн, что на 21% больше показателя месяцем ранее.

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Как свидетельствуют данные на сайте Госказначейства, при этом текущий остаток в 1,7 раза ниже показателя на 1 февраля 2018 года.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на едином счете Государственной казначейской службы Украины на 1 января 2019 года составил 9,861 млрд грн, что в 1,7 раза меньше показателя месяцем ранее.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно меняется, увеличиваясь во время поступлений налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты и снижаясь во время пиковых нагрузок по расходам.