В Украине собрались ликвидировать еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц получил решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Мелиор Банка», сообщили УНИАН в фонде.

«11 февраля Фонд гарантирования вкладов получил постановление Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Мелиор Банка», - говорится в пресс-релизе фонда.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Мелиор Банк» 10 октября прошлого года на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Читайте такжеБанк «Надра» Фирташа признан неплатежеспособнымСправка УНИАН. «Мелиор Банк» (Днепропетровск) зарегистрирован Национальным банком Украины 24 февраля 2012 года и входит в группу небольших финучреждений. По информации на сайте НБУ, основным владельцем банка является компания «Криан».