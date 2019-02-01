Омелян рассказал о новом "Азовском пакете" санкций против России

Украина с международными партнерами готовит "Азовский пакет" санкций против России.

Украина совместно с международными партнерами по антироссийской коалиции готовит так называемый «Азовский пакет» санкций в ответ на незаконную агрессию России в акватории Азовского моря и в Керченском проливе.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в интервью УНИАН, после фактического кризиса в Керченском проливе, когда в конце ноября прошлого года были обстреляны и захвачены украинские суда с моряками, Мининфраструктуры проводило разъяснительную работу с государствами-членами антироссийской коалиции, что дало хороший эффект, так как «не все сразу понимали природу этого конфликта и последствия».

«Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции «Азовский пакет» санкций. На этой неделе Спецмиссия ЕС находится в регионе… Мы верим, что хотя и сложно найти в ЕС консенсус, что Азовский пакет санкций будет принят. Это в очередной раз ударит по России и должно поставить ее на место», - сказал Омелян.

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Он отметил, что в настоящее время наблюдается улучшение ситуации с проходом судов по Керченскому проливу.

«Но он далек от идеального в нашем понимании. Суда не должны на входе или на выходе ожидать по несколько часов, раньше эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно ожидали много суток", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 31 января специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер заявил, что решений США и Европейского Союза о введении дополнительных санкций в случае отказа России освободить украинских моряков можно ожидать в феврале.

Министры иностранных дел Чешской Республики и Королевства Дания Томаш Петршичек и Андрес Самуэльсен призывают ЕС рассмотреть целенаправленные меры против РФ в случае отказа освободить украинских военнопленных моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Соответствующий вопрос будет поднят на встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза 18 февраля.

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