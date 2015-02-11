Расходы банков на реструктуризацию валютных кредитов составят 15 млрд гривень

«Банки согласились добровольно взять на себя часть убытков, связанных с обесцениванием курса гривни в 2014 и 2015 годах. Только прямые расходы банков с наибольшим портфелем валютных кредитов от прощения части реструктурированного кредита составляют около 15 млрд грн или 40 процентов от общего объема таких кредитов, подлежащих реструктуризации в соответствии с условиями этого меморандума», - сказала она.

По ее словам, другим негативным последствием для банков будет увеличение спроса на иностранную валюту, которая будет необходима для вхождения ими в лимиты открытой валютной позиции в случае конвертации валютных кредитов в гривне.

«Реструктуризацию валютных кредитов на условия меморандума приведет также к нарушению крупнейшими банками-кредиторами экономических нормативов. Однако банки сознательно готовы идти на все эти расходы для поддержания равновесия в обществе и на финансовом рынке в этот сложное для страны время. И Национальный банк готов их в этом поддержать», - сказала она.

Читайте такжеАбромавичус одобряет изменение банками условий валютного кредитования в пользу клиентовКак сообщал УНИАН, меморандум о реструктуризации валютных кредитов, разработанный Национальным банком Украины совместно с банками - крупнейшими кредиторами по ипотеке и объединениями валютных заемщиков, уже подписали 12 коммерческих банков в портфеле которых находится 90% кредитов физических лиц в иностранной валюте.

Меморандум предусматривает реструктуризацию задолженности по кредитам в иностранной валюте, обеспеченные ипотекой, остаток по основной части которых на 1 января 2015 не превышал 2,5 млн грн и перевод их в гривню по курсу на день реструктуризации. По кредиту должна отсутствовать непогашенная задолженность. Меморандум предусматривает прощение разницы между курсом на день реструктуризации долга и договорным курсом. Предполагается прощение 50% такой разницы по социальному жилью, 25% по другим видам жилья.

С начала этого года гривня по официальному курсу подешевела по отношению к доллару более чем в 1,5 раза, или на 9,79 грн, что значительно усложняет обслуживание валютных кредитов заемщикам, получающим доходы в гривне, и приводит к убыткам банков от роста просроченных кредитов и сформированных по ним резервам.