Фонд гарантирования вкладов одолжил у Нацбанка на 2015 год почти 10 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2015 году получил кредит у Национального банка на сумму 9,950 млрд грн под 14% годовых сроком на год, сообщили УНИАН в фонде.

«В течение 2015 года Фонд одолжил средства у Национального банка Украины на сумму 9,950 млрд грн под 14% (кредитная линия открыта на период: январь-декабрь 2015 года)», - говорится в пресс-релизе фонда.

Также сообщается, что объем полученных фондом кредитов в 2014 году составляет 20,315 млрд грн, в том числе 11,118 млрд грн у Министерства финансов Украины и 10,118 млрд грн у НБУ.

По информации фонда, объем денежных средств на счете фонда в НБУ составляет 1,157 млрд грн, а также фонд располагает средствами в ОВГЗ на 15,866 млрд грн.

Читайте такжеНБУ в прошлом году потратил на спасение проблемных банков больше 13 млрд гривеньКак сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физлиц на 1 февраля составил 16,826 млрд грн, участниками фонда являются 156 банков.

В 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 4 финучреждениями.

Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего госзайма на 20 млрд грн для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.