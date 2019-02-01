Увеличение эконалога для бизнеса в 25 раз без комплексного подхода теряет смысл - эксперт

Повышение ставок не может происходить отдельно от изменения механизма распределения средств.

Анализ постановления ВР, которое предусматривает увеличение с 1 января 2019 года ставки экологического налога за выбросы СО2 стационарными источниками в 25 раз с 0,41 грн/т до 10 грн/т, показывает, что эти изменения будут скорее дополнительным бременем для субъектов хозяйствования и исключительно инструмент фискального характера, а следовательно – неэффективны в решении экологических проблем.

Об этом пишет эксперт по экологическим вопросам, основатель «ECO transformation» и шеф-редактор «ЕCOBUSINESS. Экология предприятия» Людмила Цыганок.

Цыганок объясняет, что существует угроза, что платя повышенную сумму платежей, предприятия будут отдавать их не природе, а в кошелек общего бюджета.

По ее мнению, из всех внешних источников финансирования экологических проектов наиболее реалистичными являются местные экологические фонды, ведь согласно закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о целевом направлении экологического налога» (№ 918-VIII от 24 декабря 2015 года) к поступлениям специального фонда местных бюджетов относится 55% экологического налога, из которых 25% – средства городского бюджета, 30% – областного бюджета. Средства специального фонда местных бюджетов могут использоваться только для финансового обеспечения реализации природоохранных мероприятий.

«Однако сегодня проекты по охране окружающей среды финансируют в основном сами предприятия. Промышленные гиганты, энергетические компании, которые десятками лет нуждаются в модернизации и имеют ряд природоохранных обязательств, давно бьют тревогу. Чтобы выполнить все международные обязательства, стоит только направить средства эконалога по назначению», - пишет Цыганок.

«Если бы хотя бы 10% средств, которые должны были бы направляться на компенсацию вреда окружающей среде, использовались по назначению, это кардинально улучшило бы перспективы той же водохозяйственной отрасли. Качество питьевой воды, чистота водоемов – это то, что касается каждого из нас. Если срочно не разработать стратегию развития водоканализационной индустрии, мы неизбежно получим не просто кризис, а катастрофу. И таких примеров, увы, множество», - говорит эксперт.

«Нужно объединять усилия бизнеса (энергетиков, металлургов, химиков), предприятий коммунальной сферы, представителей власти, осознают экологический коллапс, который надвигается, чтобы наконец решить проблему распределения средств эконалога» - подытожила Цыганок.