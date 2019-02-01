Bloomberg: Кредиты в Украине до сих пор самые дорогие в Восточной Европе

Хотя есть определенные признаки того, что процентную ставку можно будет немного снизить до конца текущего года.

Национальный банк Украины оставил процентную ставку на уровне 18%, тем самым сделав кредитование в стране самым дорогим в Восточной Европе. Хотя появились определенные признаки того, что процентную ставку можно снизить во второй половине года.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что поток финансовой помощи для Украины от МВФ восстановился. А инфляция замедлилась больше, чем обещали прогнозы на 2018 год. Однако рост цен остается выше барьера, установленного Нацбанком. В ведомстве поясняют, что считают необходимым поддерживать текущие «достаточно жесткие монетарные условия с целью гарантирования возвращения инфляции до установленного уровня в первом квартале 2020 года».

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Глава Нацбанка Яков Смолий сам посеял некоторые сомнения относительно целесообразности такого решения. Поскольку ранее в этом месяце он сказал депутатам, что «существуют основания для сокращения базовой процентной ставки". Но существуют и другие потенциально угрожающие факторы, в частности президентские выборы, участие в которых будет принимать целый ряд популистов. Также инфляция хоть и снизилась, но ее давление не исчезло.

Повышение тарифов на коммунальные услуги и повышение зарплат в Украине из-за оттока работников в более богатые страны Европы стали важными факторами, которые заставляют цены расти. Риски для стабильности цен растут и зз-за политической неопределенности. Поскольку после президентских выборов украинцы вскоре пойдут на парламентские. Хоть Нацбанк ожидает сократить инфляцию до 5% по итогам 2020 года, в ведомстве признают, что «новый политический цикл» может создать «значительный риск».

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В то же время, в Нацбанке видят и положительные факторы, которые могут позволить сократить базовую процентную ставку до конца этого года. Об этом сказала заместитель главы ведомства Екатерина Рожкова. Валютные резервы Украины сейчас на уровне 20,8 миллиардов долларов. И эта цифра почти не изменится в течение 2019 года, поскольку выплаты по долговым обязательствам будут погашены за счет продажи евробондов, помощи от Всемирного банка и Евросоюза.