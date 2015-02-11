Больше всего за месяц цены выросли в Запорожской области

Наибольший уровень инфляции в январе по сравнению с декабрем прошлого года зафиксирован в Запорожской области, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, инфляция в Запорожской области в январе ускорилась по сравнению с декабрем до 3,8% с 2,8%.

По данным Госстата, наименьший уровень инфляции зафиксирован в Закарпатской области – 2,3%, Черкасской и Хмельницкой областях - на уровне 2,4%, Донецкой области – 2,5%.

Читайте такжеГодовая инфляция в Украине ускорилась до 28,5%В октябре против сентября 2014 продукты питания наиболее подорожали в Киеве - на 6,1%, алкоголь и сигареты - в Луганской области - на 6,7%, одежда и обувь - в Ивано-Франковской области - на 1,8%, бытовая техника - в Черниговской области - на 6,5%

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2015 года, по сравнению с предыдущим месяцем, декабрем 2014 года, ускорилась до 3,1% с 3%, зафиксированных месяцем ранее, в годовом выражении (против января 2014 года) инфляция ускорилась до 28,5% с 24,9%.