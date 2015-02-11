Сумма претензий к неплатежеспособным банкам составляет 58,4 млрд гривень

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал в правоохранительные органы 437 претензий о возмещении убытков фонду на 58,4 млрд грн в результате противоправных действий должностных лиц неплатежеспособных банков, сообщили УНИАН в фонде.

По информации фонда, он привлекает правоохранительные органы в рамках проведения расследований фактов доведения банков до банкротства.

«На сегодня общая сумма претензий в рамках 437 заявлений, поданных фондом, составляет 58,4 млрд грн. Именно такая сумма убытков, по подсчетам фонда, была причинена неплатежеспособными банками в результате противоправных действий их должностных лиц», - говорится в пресс-релизе фонда.

Также сообщается, что в настоящее время открыто 239 уголовных дела на общую сумму 42,6 млрд грн по фактам злоупотреблений полномочиями должностными лицами неплатежеспособных банков, присвоения и растраты имущества, незаконных действий с арестованным имуществом, мошенничества.

Читайте такжеЗа отмывание денег банки будут ликвидировать по ускоренной процедуреКак сообщал УНИАН, в 2014 году Национальный банк признал неплатежеспособными 33 банка, а с начала 2015 года список неплатежеспособных банков пополнился еще 4 финучреждениями. Выведение банков с рынка и выплаты их вкладчикам осуществляет Фонд гарантирования.

Объем финансовых ресурсов Фонда на 1 февраля составил 16,826 млрд грн. В 2015 году фонд получил кредит у НБУ на 9,950 млрд грн, в 2014 году - 20,315 млрд грн, в том числе 11,118 млрд грн у Министерства финансов Украины и 10,118 млрд грн у НБУ.

Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего госзайма на 20 млрд грн для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.