НБУ оштрафовал банк Тигипко на 14 миллионов: появился комментарий финучреждения

«Универсал Банк» связывает штраф от НБУ с деятельностью прежних акционеров.

«Универсал Банк» объясняет применение к нему штрафных санкций Национального банка Украины на сумму 14,382 млн грн деятельностью финучреждения в период владения прежних акционеров и менеджмента.

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В комментарии на своем сайте банк подтвердил, что оштрафован по итогам проверки за периоды с июля 2015 по апрель 2018 года на сумму 0,46% от уставного капитала.

«Штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 годах - в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента», - говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что после покупки «Универсал Банка» в декабре 2016 года финансово-промышленной группой "ТАС" были немедленно приняты меры по изменению и усилению процессов установления деловых отношений с клиентами.

«В первом квартале 2017 года были выявлены и пресечены отношения с клиентами, чья репутация не отвечала политике банка», - утверждают в финучреждении, отмечая, что эти меры были положительно оценены и учтены Нацбанком в отчете по итогам проверки.

Также сообщается, что за период управления нового руководства банка проверка НБУ нарушений не установила, и «Универсал Банк» работает в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по результатам проверок в январе 2019 года в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, применил меры воздействия к трем банкам. В том числе регулятор оштрафовал «Универсал Банк» на 14,382 млн грн за проведение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Принадлежащая бизнесмену Сергею Тигипко группа "ТАС" в декабре 2016 года завершила сделку по покупке «Универсал Банка» у международной финансовой группы Eurobank (Греция), владевшей финучреждением с 2006 года.