На следующей неделе банки смогут менять валюту онлайн

Также обменять валюту можно будет у почтовых операторов.

Уже на следующей неделе все украинские банки смогут предоставлять услугу по обмену валют онлайн.

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Об этом написал директор департамента лицензирования Национального банка Украины Александр Бевз на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что также с 7 февраля обменять валюту можно будет не только в банках и небанковских финучреждениях, но и у почтовых операторов, имеющих соответствующую лицензию НБУ.

При этом Бевз уточнил, что речь идет обо всех почтовых операторах, а не только "Укрпочте".

По его словам, теперь получить лицензию на обмен валют будет проще, так как минимальный капитал для этого сокращен до 5 миллионов гривень.

Кроме того, если ранее лицензии выдавались сроком на 3 года, то теперь они стали бессрочными.

По его словам, действующим игрокам рынка лицензии будут переоформлены в упрощенном порядке.

Также Бевз сообщил, что у Нацбанка появились новые инструменты воздействия за нарушения требований законодательства по обмену валют.

"Ранее был только один - лишение лицензии. Теперь - адекватные постепенные действия регулятора", - пояснил он.

Также представитель НБУ отметил, что после допуска на рынок новых игроков отмены сбора в Пенсионный фонд с покупки валюты и повышения лимита на покупку валюты заявленные в отчетности объемы операций небанковских финучреждений выросли в 69 раз.

"Если за 2016 год обменники купили 84 миллионов долларов в эквиваленте, то за 2018 год - 5,8 миллиарда долларов", - написал он.

Также Бевз отметил, что в прошлом году небанковские обменники впервые купили больше наличной валюты, чем банковские.

Справка УНИАН. Принятый Верховной Радой Закон Украины "О валюте и валютных операциях" вступил в силу 7 июля 2018 года и вводится в действие с 7 февраля 2019 года. Введение закона в действие предполагает отмену или ослабление более двух десятков ограничительных мер на валютном рынке Украины.