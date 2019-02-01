После выходных в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 4 февраля: 100 USD – 2757,0704 гривни; 100 EUR – 3162,6355 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2757,0704 (1 февраля – 2774,0960)

100 EUR – 3162,6355 (1 февраля – 3186,8815)

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 гривни/доллар, что на 13 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,54/31,57 гривни/евро, что на 17 копеек выше уровня закрытия вчерашних торгов.

Национальный банк на понедельник, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,5707 гривни/доллар, к евро - на уровне 31,6264 гривни/евро.