Климкин анонсировал консультации по ЗСТ между Украиной и Турцией

По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.

В ближайшее время состоятся консультации и дискуссии на политическом уровне о введении зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил во время совместной с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции в Одессе.

"Мы говорили о нашей будущей зоне свободной торговли. В ближайшее время состоятся консультации, а затем мы соберемся для дискуссии на политическом уровне, поскольку 4 миллиарда долларов товарооборота это, конечно, очень далеко от нашего потенциала", - сказал Климкин.

По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.

"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время будут экспертные консультации, и нам нужно это соглашение", - пояснил Климкин.